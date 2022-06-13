ВСУ на Донбассе освободили три села: видео

На отдельных направлениях в Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед

Украинским защитникам на 110 день мощного противостояния российскому врагу удалось отбить у оккупантов три населенных пункта в Донецкой области и сдвинуть участок линии фронта еще на 15 километров.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили на странице Группировки Объединенных сил.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед", — отмечается в тексте публикации

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная армия россии продолжает вести ракетный обстрел мирных украинских городов. В частности, в понедельник от очередной бомбардировки россиян пострадал город Прилуки. За сутки враг выпустил три ракеты по Черниговщине, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта.

Также напомним, что пока российская армия усиливает свои силы на юге Украины, бойцам ВСУ удалось отразить несколько атак в восточной части нашего государства.