россия нанесла массовый удар по Западу Украины: взрывы минимум в трех областях

Первой от атаки россиян пострадала Тернопольская область

Во время массовой воздушной тревоги 14 июня была совершена попытка массового ракетного удара по различным структурам западных областей Украины. Первой "удар" приняла Тернопольщина, вскоре о звуках взрывов отрапортовали и во Львовской и Хмельницкой областях.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на официальные заявления местных властей. Большинство глав ОВА старались оперативно оповещать население о происходящем и просили оставаться жителей в укрытиях.

Важно, актуально, свежо — читай наш Telegram-канал

Информация о взрывах в Тернопольской области прозвучали после 13:00. Почти вскоре после этого на канале руководителя местной ОВА Владимира Труша появилась просьба к местному населению не покидать укрытий. Уже после отбоя тревоги чиновник отрапортовал о нескольких сбитых в регионе ракетах противника.

Так выглядит одно из мест, где приземлили ракету россиян

Предварительно сообщается, что нет ни жертв, ни каких-либо разрушений. Это свидетельствует о безукоризненной работе наших средств противовоздушной обороны.

Также одна из ракет была сбита над полем в Хмельницкой области. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, уламки рухнули вдали от любых объектов инфраструктуры, обошлось без жертв. Однако информация все еще уточняется.

Неспокойно 14 июня было и во Львовской области. Среди прочего крылатая ракета была сбита в районе Золочева.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что обломки сбитого снаряда, к сожалению, угодили в один из объектов гражданской инфраструктуры. Ним стал местный кирпичный завод.

Сейчас известно о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Их ранения оценены врачами как состояние легкой и средней тяжести.

Разрушения во Львовской области

Все чиновники подчеркивают о необходимости придерживаться правил при объявлении воздушной тревоги. Это может сохранить людям жизнь и здоровье.

Напомним, что утро вторника в Украине началось во взрывов в Одесской области.

Накануне же враг вновь массивно обстрелял Черниговщину, где даже произошло несколько прилетов.