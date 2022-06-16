Укр

Есть две цели: Ким объяснил, зачем россияне "набрасываются" на Николаев

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Виталий Ким попытался объяснить цели агрессии военных рф Новость обновлена 16 июня 2022, 12:20
Виталий Ким попытался объяснить цели агрессии военных рф

Активные боевые действия идут в другом направлении, атаки на Николаев — отвлекающий маневр

С тактической точки зрения сложно объяснить упорство, с которым российские оккупанты "набрасываются" на Николаев, однако есть две побочные цели, которых они этим добиваются.

Обстрелами пытаются сорвать переброски транспорта и запугать мирных жителей, рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Чиновник открыл первоочередную цель россиян, — срыв подвоза техники и боеприпасов в зону активных боевых действий на восток от Николаева.

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И путем обстрелов они пытаются найти точки, которыми бы это можно было сделать, раз за разом обстреливают разрушенный мост и не могут поверить, что им уже не пользуются, — украинцы находят другие пути логистики.

Кроме того, военные рф часто стреляют по жилым кварталам. Поскольку у их снарядов сотни метров "разлета", то они даже особо не прицеливаются.

"Они просто бьют в центр жилого квартала, чтобы люди паниковали, боялись, чувствовали, что угроза есть. Я думаю, что только с этой целью это делается. Я не знаю, зачем убивать мирных людей", — подчеркнул Виталий Ким.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виталий Ким оценивал угрозу прямого наступления на Николаев и Запорожье.

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#Николаев #Виталий Ким