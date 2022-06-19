Оккупанты в Крыму разделались с СТО, которая отказалась обслужить военных рф

Оккупационные власти расправились с владельцем автосервиса

В воскресенье, 19 июня, на 116-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в оккупированном Крыму "власти" решили расправиться с владельцем автосервиса, который отказался обслуживать российских солдат.

Об этом сообщает кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на так называемого "главу парламента Крыма" Владимира Константинова.

Константинов сообщил, что в результате "проверки" оказалось, что здание СТО является незаконной постройкой, а потому будет снесено. Также он пригрозил владельцу автосервиса больше не "идти против россии".

"В вопросе с хозяином СТО, отказавшейся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую", — рассказал Константинов.

Напомним, сотрудники автосервиса отказали обслуживать грузовики с маркировкой Z.

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Ранее сообщалось, что украинские власти допускают, что Крым будет деоккупирован военным путем.

Напомним, украинские генерал отметил, что "Крымский мост" является приоритетной целью для ВСУ.