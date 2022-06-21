Эффектные фото последствий удара по Змеиному вызвали ажиотаж в сети, но есть одно "но"

Наши защитники учитывают упрямое желание россиян погибать за чужую землю, уничтожая их позиции

Вторые сутки подряд украинцы бурно обсуждают вероятное уничтожение российских войск, дислоцирующихся на острове Змеиный. Как сообщал ряд СМИ, массовая атака наших защитников была произведена 20 июня, вскоре после точного попадания в буксир "Василий Бех", который вскоре пошел ко дну.

В сети продолжают всплывать подробности и якобы подлинные фото с места событий. Однако, как сообщает "Телеграф", эти снимки не совсем отвечают действительности.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Данные источников разведки, опубликованные "24 каналом", гласят, что атака действительно была произведена. Для этого якобы использовались американские ракеты HIMARS.

Однако снимки взрывов и пожара на Змеином, которые распространяют в сети, выдавая за свежие, такими не являются.

Фото действительно сделаны на украинском островке в Черном море, и на них действительно запечатлена работа бойцов ВСУ по позициям российских солдат. Но конкретно эта атака была произведена еще 8 мая, а не 20 июня.

Это легко проверить, посмотрев соответствующие видео, откуда были сделаны эффектные скриншоты.

Впрочем, выглядит это действительно внушительно. Поэтому глаз украинца может порадовать — пусть даже и с опозданием в полтора месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не все защитники острова Змеиный, взятые в плен в начале войны, вернулись домой. Власти наконец-то озвучили число тех, кто по-прежнему ждет возвращения на Родину.