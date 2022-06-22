Наступление русских в Луганской области: Арестович рассказал об угрозе и дал прогноз

Захватчики пытались окружить ВСУ на одном из направлений

В среду, 22 июня, на 119-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россияне пытаются окружить группировку ВСУ в Луганской области.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live.

По словам Арестовича, россияне пытаются окружить Золотое и Горское в Луганской области, причем с двойным захватом "горла". Советник главы ОПУ отметил, что российские войска хотят сначала взять Золотое, а потом "замкнуть Горское, наступая от Мирной Долины на Рай-Александровку и от Врубовки на Рай-Александровку". Арестович добавил, что командование ВСУ приняло необходимые меры и у оккупантов "ничего там не получится", хотя угроза была серьезной.

Какие именно необходимые меры предприняли ВСУ Арестович по понятным причинам не сообщил.

Карта боев вблизи Северодонецка

Добавим, что в среду Арестович высказывался куда оптимистичнее, чем 21 июня, когда он называл ситуацию на юге Северодонецка "весьма опасной".

Напомним, 22 июня россияне нанесли мощный ракетный удар по Николаеву.

Ранее сообщалось, что Киев остается главной целью россиян, но ВСУ готовы к любым действиям со стороны оккупантов.