Украина официально отступает от Северодонецка: как так вышло

Командование украинской армии надеется избежать ненужных потерь

Украинские защитники вынуждены отступить от Северодонецка, что на Луганщине, из-за состояния ежедневно обстреливаемых позиций. Как доказывают свежие карты боевых действий, россияне систематически атакуют город, он практически разрушен. Поэтому пребывание на необорудованной передовой может принести еще больше потерь нашей стороне.

По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, такое решение является вынужденным и продуманным. Никто не собирается позволить нашим военнослужащим попасть в "котел" или позволить погибнуть из-за невозможности укрыться от обстрелов.

"К сожалению, да. Придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы в принципе говорили", — отметил чиновник, объясняясь в эфире национального телемарафона.

ВСУ вынуждены покинуть Северодонецк

Чиновник подчеркивает: безопасность солдат для Украины превыше всего. Сейчас большинство позиций в Северодонецке являются неукрепленными из-за постоянных методических обстрелов со стороны российских оккупантов. Поэтому военные получили приказ отступать от города на новые, оборудованные позиции, откуда можно будет вести бои более эффективно.

К тому же, как говорит Гайдай, из-за регулярных обстрелов и невозможности нормально держать оборону в виду разрушенной инфраструктуры регулярно увеличивается количество погибших бойцов ВСУ и Нацгвардии. На это прямо влияет то, что за несколько месяцев войны Северодонецк уничтожили почти на 90%, включая предприятия и жилые дома.

Остается под угрозой и Лисичанск — к нему, по словам руководителя Луганской ОВА, пытаются продвинуться россияне со стороны Тошковки и Золотого. Однако пока наши военные держат оборону, не позволяя захватчикам войти в город.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приходится выживать на линии огня жителям Лисичанска, которых из-за нарушения логистики и отсутствия связи в городе остается еще очень много.