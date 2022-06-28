Много без вести пропавших, 18 погибших: данные о жертвах в Кременчуге на утро 28 июня

Очень многих жителей Кременчуга разыскивают через соцсети

Масштабный ракетный удар по Кременчугу 27 июня, который стал причиной разрушений крупного торгового центра, принес немало потерь и горя местным жителям. Согласно свежей информации руководителя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, на утро 28 июня было известно о минимум 18 погибших лицах. Около шести десятков людей получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Об этом чиновник отчитался в личном Telegram-канале, рассказав, как продолжается разбор завалов ТЦ. Он подчеркнул, что на данный момент возгорание практически полностью ликвидировано, остаются лишь отдельные очаги, а также планируется привлечь дополнительную технику.

Самой важной задачей Лунин назвал разбор завалов и уточнение окончательного списка погибших.

Сейчас официально без вести пропавшими считаются 36 человек, их поиски усердно ведутся.

При этом в социальных сетях можно увидеть намного больше объявлений о поиске родных, которые, предположительно, могли находиться в торговом центре при попадании ракеты.

Как отметил Дмитрий Лунин, до утра 28 июня в больницу госпитализировали 25 человек. Всего на разбор завалов были брошены силы около тысячи лиц — спасателей, медиков, полицейских и военнослужащих.

Добавим, что в городе с 28 по 30 июня объявлен траур.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на ракетную атаку по Кременчугу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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