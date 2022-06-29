Мешал денацификации: оккупанты сообщили о судьбе похищенного мэра Херсона

Что ждет чиновника в будущем, захватчики пока не анонсируют

Факт похищения легитимного мэра Херсона Игоря Колыхаева российскими захватчиками был подтвержден накануне местными коллаборантами. По словам предателя Родины, представителя оккупационной "власти" Кирилла Стремоусова, Колыхаев "был нейтрализован" из-за того, что якобы приносил вред "процессу денацификации".

Об этом Стремоусов заявил в комментарии для российского издания "РИА Новости", передает "Телеграф". Коллаборант назвал украинского мэра "героем для нацистов", а также зачинщиком саботажного движения среди работников социальной сферы Херсонщины.

К слову, представители оккупационной "власти" Херсона называют Колыхаева "экс-мэром".

"Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации", — заявил Кирилл Стремоусов.

Что в себе таит формулировка "нейтрализовали", он не уточнил. Однако, вероятней всего, речь о задержании и заключении под стражу. Игорю Колыхаеву приписывают подначивание подчиненных насчет непослушания оккупантам.

Также стало известно, что обязанности Колыхаева хотят передать еще одному коллаборанту, который ранее получил "должность" местного коменданта — Александру Кобцу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что буквально неделю назад все тот же Кирилл Стремоусов был госпитализирован в одну их херсонских больниц. Что именно произошло, узнавайте в нашем материале.

Также мы подробно писали о том, что вообще известно об этом коллаборанте, ранее хорошо притворявшемся истинным патриотом Украины.