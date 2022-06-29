Просто террор: Филатов развенчал вранье рф о ракетном обстреле Днепра

Россияне продолжают ракетный террор

Россияне врут, что обстреляли якобы военный объект в Днепре 28 июня, в результате чего погибли два человека.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в среду, 29 июня, передает официальный telegram-канал главы города.

Филатов рассказал, что российская пропаганда утверждает, что ракетный удар был нанесен по станции техобслуживания из-за того, что там якобы ремонтировали технику для ВСУ. Мэр опроверг эту информацию.

"Это вранье чистой воды, россияне всегда врут. Они врут миру, врут сами себе, врут постоянно и без конца. Зачем это было сделано? Я считаю, что это террор против Украины", — заявил Филатов.

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко рассказал о пострадавших от ракетного удара со стороны рф, а также показал фото последствий.

"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского "прилета" в Днепр. В их числе и 6-летний мальчик. Его задело стекло от разбитого взрывом окна. Двух человек медики госпитализировали. Пятеро лечатся дома", — написал Резниченко у себя в telegram-канале.

Последствия ударов по Днепру 28 июня

Ранее сообщалось, что 29 июня в Днепре вновь прогремели взрывы.

Напомним, 28 июня россияне выпустили по Днепропетровщине шесть ракет, из которых три удалось сбить противовоздушной обороне Украины.