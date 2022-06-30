Правозащитники развеяли ложь россиян о складах НАТО и закрытом торговом центре в Кременчуге

Роспропаганда не смогла отбелить действий своих военных

Ракетный удар россиян по торговому центру в Кременчуге Полтавской области хотят расследовать как "потенциальное военное преступление".

Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в американской организации Human Rights Watch, расследующей нарушения прав человека.

В заявлении отмечается, что сотрудники HRW осмотрели место взрывов в Кременчуге 28 и 29 июня и не нашли свидетельств того, что в торговом центре хранились боеприпасы, как об этом заявляли в российском Минобороны. Более того, все очевидцы, с которыми общались правозащитники, утверждали, что ТЦ работал — что также противоречит заявлениям российских военных.

"Инцидент должен быть расследован как потенциальное военное преступление, а если этого не сделают российские власти, то это должен сделать Международный уголовный суд и другие следственные органы", — заявила старшая научная сотрудница HRW по Украине Юлия Горбунова.

Стоит отметить, что тема ракетного удара по Кременчугу, в результате чего под обломками торгового центра погибли много людей, является одной из самых острых в течение нескольких последних дней. Настоящую причину теракта в кременчугском торговом центре называл президент Владимир Зеленский. По его мнению, главной целью россиян было уничтожение большего количества мирных украинцев.

При этом российские власти всеми возможными способами пытаются отбелить свою репутацию, утверждая, что в ТЦ "Амстор" якобы были склады с оружием НАТО, а затем, что он совсем не эксплуатировался. На последнюю ложь главы МИД России сергея лаврова в Украине отреагировал нардеп и глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев.

Ранее "Телеграф" сообщал последние данные о погибших и раненых в результате террористической атаки российской армии на Кременчуг.