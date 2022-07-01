Враг активизировался на новом направлении: актуальная информация с фронта (карта)

Десяти дней относительно затишья на Донетчине оккупантам показалось достаточно

Пятница, 1 июля, началась для украинских воинов на Донбассе с атак врага по сразу нескольким направлениям. Среди них — и Краматорское, которое россияне оставили без внимания на целых десять дней. Прежде о попытках продвижения в сторону этого населенного пункта последний раз сообщалось 22 июня.

Больше деталей раскрыли военнослужащие в свежей сводке от Генштаба ВСУ, опубликованного на официальном Facebook-аккаунте. Конкретики насчет активизации российских оккупантов особой не дается, однако предыдущие данные могут позволить предположить, что увеличилось количество обстрелов населенных пунктов из артиллерии, а также минометов.

Прежде на Краматорском направлении, равно как и рядом с Авдеевкой и Новопавловском, россияне пытались ввязаться в бои с бойцами ВСУ, чтобы сковать украинских защитников и не допустить перебрасываниях их на другие отрезки фронта.

Карта боев на Донбассе 1 июля

Сейчас же враг пытается перегруппироваться и держать оборону в опасной близости от Славянска. Обстреливаются села Мазановка, Грушуваха, Адамовка, Гусаровка и Ивановка. Также продолжаются активные атаки на Лисичанск, чтобы полностью захватить контроль над Луганщиной. Сообщается о попытках занять часть трассы Бахмут-Лисичанск, однако украинские защитники не позволяют этому случиться.

Активные обстрелы продолжаются на Бахмутском, Кураховском, Авдеевском, Запорожском и Новопавловском направлениях. Враг часто использует беспилотники, чтобы вести воздушную разведку. Неспокойно также и на Харьковщине.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боев в Украине, которые касаются всех направлений, а не только сосредоточены на Донбассе. Благодаря им можно увидеть, какие успехи имеют ВСУ на юге страны, отодвигая российских оккупантов все дальше и дальше в пределах Херсонской области.