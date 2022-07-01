Привет от HIMARS? На Донбассе подорвали стратегические объекты оккупационной армии

Материальные потери оккупантов весьма серьезны

Российские оккупанты заявляют о "диверсиях" Вооруженных Сил Украины на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. Предположительно 1 июля были зафиксированы взрывы на нефтеперерабатывающем заводе под Ровеньками, а также на складе с вражескими боеприпасами в Ясиноватой. К слову, "виновниками" ударов называют недавно прибывшие в Украину РСЗО HIMARS.

Видео из Ровенек опубликовали в Telegram-канале "СтратКом ЗСУ / AFU StratCom". Вскоре информация об уничтожении столь ценного стратегического объекта подтвердили и росСМИ.

Информация о том, что для атаки по нефтебазе рядом с Ровеньками якобы использовались реактивные системы залпового огня HIMARS, исходит от представителей оккупационных "властей" т.н. "ЛНР". По словам "посла республики" родиона мирошника, украинские военнослужащие якобы выпустили по населенному пункту сразу две ракеты. Однако куда именно они угодили, не сообщается.

Об инциденте в Ясиноватой известно еще меньше. Однако масштабное задымление рядом с железной дорогой и складами боеприпасов российской армии демонстрирует, что удар был нанесен весьма серьезный.

Подобные "хлопки" на временно оккупированной россиянами территории Украины можно считать лишь началом. Ведь, как сообщал "Телеграф", нашей стране пообещали помочь современным вооружением сразу пятьдесят стран.