Николаев под обстрелом: что известно и первые видео последствий

Атака на город произошла после 7 утра 5 июля

После ночных обстрелов ракетами в Днепропетровской и Сумской области, враг нанес удар по Николаеву.

Обстрел города подтвердил мэр Александр Сенкевич. Он отметил, что ударов было несколько и на местах уже работают специальные аварийные службы. Точное расположение мест попаданий пока не разглашается. Воздушная тревога в области продолжалась около 40 минут с 7 утра.

Известно, что на месте одного из прилетов начался пожар. В соцсетях уже опубликованы фото столба дыма, а также обработанное видео, которое позволяет оценить масштабы возгорания. Пожар серьезный. В части домов жителей после обстрела вылетели окна.

Менее недели назад россия уже наносила массированный ракетный удар по Николаеву. Тогда попали в жилую многоэтажку — под завалами погибли местные жители — один из подъездов полностью разрушен.

Ранее "Телеграф" писал о ракетных ударах по Харькову — накануне оккупанты разрушили в городе школу, обстреляв в 4 утра. Город находится под вражеским огнем, как и область — согласно сводкам Генштаба, враг пытается занять более выгодные позиции. Также оккупанты прорывают украинскую оборону на Бахмутском направлении — бой продолжается.