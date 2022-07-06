"Никто не любит россиян": Виталий Ким рассказал о ситуации на Херсонщине

Путинские вояки столкнулись на украинской территории с парадоксом

Херсонская область, которая находится уже четыре месяца во временной оккупации россиянами, значительно страдает от их "правил" и порой действительно зверского поведения. По словам руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, сейчас ситуация насчет освобождения региона и общего настроения местных жителей во многом зависит от времени. И пока, к сожалению, оно играет не совсем на руку Украине.

В интервью "Украинской правде" чиновник подчеркнул, что на оккупированной территории есть люди с весьма различающимися взглядами на происходящее. Однако большинство из них объединяет единое чувство — отсутствие любви и понимания к российским оккупантам. При этом некоторым хватает сил и для злости на украинскую сторону.

Ким отмечает, что сейчас многие жители Херсонщины пытаются уберечь себя и своих родных, поэтому покидают оккупацию через Крым. Это означает, что им приходится добираться на подконтрольную часть Украины, лишь выехав в россию. Такой "крюк" забирает очень много времени и сил. А идти на подобный шаг приходится потому, что далеко не всех оккупанты пропускают через линию столкновения, что проходит конкретно в Украине.

"Часть людей наоборот стала еще более агрессивной и вступает в партизанское движение, которое там, на Херсонщине, сейчас очень активно развивается и действительно помогает нашим ВСУ", — говорит он.

Также чиновник добавляет, что немало среди херсонцев и тех, кто начал злиться за время ожидания прихода украинских защитников. При этом украинская армия продвигается настолько быстро, насколько позволяют обстоятельства. Ким подчеркивают, что они зависят как от объективных, так и субъективных факторов.

"Настроения там очень разные, — предупреждает Виталий Ким, — но никто не любит россиян".

О людях, которые рискнули получить российский паспорт, глава Николаевской ОВА говорит, как об определенном "проценте идиотов", который имеет любая нация на планете. Однако он уверен, что большинство думающих людей понимает: то, что они имели в Украине, никогда не будет повторено россией, сколько бы всего в Кремле не обещали.

Как раз понимание этой разницы между странами, считает Виталий Ким, и помогло создать определенный украинский парадокс. Именно с ним и столкнулись оккупанты, надеющиеся пройтись по Украине с триумфом и собирать цветы от местных жителей. Впрочем, как показывает опыт, украинцы даже во время захвата территорий россиянами отказываются сотрудничать с врагом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты начали более активней вести себя в Херсоне и области. Это связывают с приближением ВСУ к областному центру.

Также мы писали, как Виталий Ким оценивает вероятность захвата Николаева россиянами и есть ли у последних шанс добраться до Одессы.