На оккупированном Донбассе россияне расстреляли людей за помощь ВСУ – Гайдай

Некоторые люди отдали свою жизнь за желание не жить под гнетом оккупантов

Ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса остается весьма сложной. По информации руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, часть населенных пунктов осталась без газа, электроэнергии и связи с "большим миром", россияне крадут зерно и все, что им понравится. Местные жители находятся в постоянной опасности, ведь россияне нередко угрожают им оружием. Некоторые люди даже были расстреляны за помощь ВСУ.

Как рассказал чиновник во время эфира единого телемарафона, жители Кременной передавали нашим защитникам данные насчет мест расположения скопления российских войск. Когда оккупанты об этом узнали, они быстро организовали самосуд.

Теперь Сергей Гайдай предпочитает не говорить о том, в каких населенных пунктах остались люди, которые тесно сотрудничают с украинской армией и продолжают снабжать власти информацией, а иногда фото- и видеоданные о перемещениях вражеских войск.

Стоит отметить, что трагедия в Кременной произошла после того, как в городе удалось уничтожить нескольких оккупантов. Россияне просто решили устроить вендетту, отомстив за смерть других вражеских солдат, открыв огонь по мирным украинцам.

Добавим, что Луганщина продолжает держать оборону. По словам Гайдая, остались буквально пара населенных пунктов, которые по-прежнему сопротивляются навале российских солдат — здесь систематически уничтожается чужая военная техника и погибают путинские бойцы. Однако от надежд на полный захват области противник до сих пор не отказался.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на разных направлениях фронта с помощью свежих карт боев в Украине. Сложнее всего сейчас в Донецкой области, где оккупанты уже определили себе несколько следующих важных целей.