Ночью был новый ракетный удар по Николаеву: фото последствий впечатляют
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Пожары тушили всю ночь
Поздно ночью в воскресенье, 17 июля, россияне ударили ракетами по Николаеву, — это вызвало много пожаров, разрушены строения на двух предприятиях.
По состоянию на 09:00 утра все пожары уже потушили. Местное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям показало фото последствий.
Стоит заметить, что около 03:05 со стороны Херсонской области на Николаев направили порядка 10 ракет, к сожалению, были "прилеты", что вызвало возгорания.
Как объяснил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, разрушения и пожары были зафиксированы на двух промышленных предприятиях.
В ГСЧС Николаевщины добавили, что также пострадали инфраструктурные объекты. Пожары уже потушили, на одном из мест "прилетов" сейчас разбирают завалы.
Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Стоит заметить, что ввиду близости к оккупированным территориям Николаев уже много месяцев находится под обстрелами.
Как сообщал "Телеграф", только на днях в Николаеве ударили ракетами по сразу двум университетам. А до этого разрушили местный отель "Николаев".