Ночью был новый ракетный удар по Николаеву: фото последствий впечатляют

Пожары тушили всю ночь

Поздно ночью в воскресенье, 17 июля, россияне ударили ракетами по Николаеву, — это вызвало много пожаров, разрушены строения на двух предприятиях.

По состоянию на 09:00 утра все пожары уже потушили. Местное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям показало фото последствий.

Стоит заметить, что около 03:05 со стороны Херсонской области на Николаев направили порядка 10 ракет, к сожалению, были "прилеты", что вызвало возгорания.

Как объяснил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, разрушения и пожары были зафиксированы на двух промышленных предприятиях.

В ГСЧС Николаевщины добавили, что также пострадали инфраструктурные объекты. Пожары уже потушили, на одном из мест "прилетов" сейчас разбирают завалы.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Разрушения на объектах значительные

Остались огромные воронки

Спасатели еще разбирают завалы

Стоит заметить, что ввиду близости к оккупированным территориям Николаев уже много месяцев находится под обстрелами.

Как сообщал "Телеграф", только на днях в Николаеве ударили ракетами по сразу двум университетам. А до этого разрушили местный отель "Николаев".