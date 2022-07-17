Укр

Ночью был новый ракетный удар по Николаеву: фото последствий впечатляют

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Утро в Николаеве снова началось со взрывов Новость обновлена 17 июля 2022, 10:22
Утро в Николаеве снова началось со взрывов

Пожары тушили всю ночь

Поздно ночью в воскресенье, 17 июля, россияне ударили ракетами по Николаеву, — это вызвало много пожаров, разрушены строения на двух предприятиях.

По состоянию на 09:00 утра все пожары уже потушили. Местное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям показало фото последствий.

Стоит заметить, что около 03:05 со стороны Херсонской области на Николаев направили порядка 10 ракет, к сожалению, были "прилеты", что вызвало возгорания.

Как объяснил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, разрушения и пожары были зафиксированы на двух промышленных предприятиях.

В ГСЧС Николаевщины добавили, что также пострадали инфраструктурные объекты. Пожары уже потушили, на одном из мест "прилетов" сейчас разбирают завалы.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Николаев ракетный удар 17.07.2022
Разрушения на объектах значительные
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Остались огромные воронки
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Николаев ракетный удар 17.07.2022
Спасатели еще разбирают завалы

Стоит заметить, что ввиду близости к оккупированным территориям Николаев уже много месяцев находится под обстрелами.

Как сообщал "Телеграф", только на днях в Николаеве ударили ракетами по сразу двум университетам. А до этого разрушили местный отель "Николаев".

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