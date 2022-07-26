Российские генералы подрались из-за провала в Украине: детали

Причиной драки стали неудачи на фронте

Во вторник, 26 июля, на 153-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о драке двух российских генералов на передовой.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в telegram со ссылкой на перехваченный разговор одного оккупанта с матерью. В нем российский солдат рассказывает занимательную историю про драку двух высокопоставленных офицеров.

23-летний оккупант из 11-й ОДШБ Никита Чубуков в беседе со своей матерью рассказал, что они не сумели захватить одну деревню в Украине, после чего один из генералов назвал их "трусами". Позднее его комбриг "набил морду" тому офицеру.

"Потому что мы не смогли взять село. Старый комбриг (не знаю, правда или нет), он увидел генерала, как сказали, он ему за это морду набил. Генерал – генералу", — сказал Чубуков.

Мать посоветовала оккупанту не расстраиваться…

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Ранее сообщалось, что россия ищет союзников в Африке.

Напомним, 26 июля в оккупированном Донецке произошла очередная "бавовна". Кроме пожара, также были слышны и взрывы, а у захватчиков, похоже, есть потери в живой силе.