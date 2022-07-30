Оккупанты отводят корабли из Черного моря и получают "по зубам" на суше – ОК "Юг"

Обстановка на южном направлении фронта остается весьма напряженной

Российские военнослужащие продолжают "играть" с численностью кораблей в Черном море, которые могут быть теоретической угрозой для украинских мирных городов. На утро 30 июля в зоне потенциальной досягаемости их осталось всего четыре, лишь два из них являются носителями "Калибров". Еще шесть единиц Черноморского флота рф находятся у южных и южно-восточных берегов Крымского полуострова.

Такую информацию сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг". По информации военнослужащих, в дополнение к наводным ракетным носителям в акватории также маневрируют два больших десантных корабля.

Часть судов отправилась в порт Новороссийска, видимо в надежде уцелеть во время теоретического применения дальнобойного западного оружия украинскими защитниками. Перемещение единиц Черноморского флота россии к берегам Краснодарского края наблюдается уже несколько дней кряду.

Новороссийск на карте

Тем временем противник несет значительный урон на суше. Россияне пытались провести попытку контрнаступления со стороны временно оккупированного Брускинского, что на Херсонщине. Конечной точкой их назначения должна была стать Билозирка Николаевской области, однако ВСУ разгадали замысел и дали огневой отпор.

Брускинское и Билозирка на карте

В результате стало известно о поражении пункта управления БТГ из 34-й отдельной мотострелковой бригады, которая располагалась все в том же селе Брускинское. Всего за прошлые сутки наши парни провели семь авиационных атак по российским позициям, уничтожено несколько складов с боеприпасами, также были атакованы скопления живой силы противника — в Херсонском, Снигуривском и Бериславском районах.

Известно о минимум 105 погибших солдатах вражеской армии, а также уничтожении 7 танков марок Т-62 и Т-72, 17 броневиков и автомобилей, нескольких гаубиц, самоходных артустановок и даже самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона-С". Слава ВСУ!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, вероятно, россияне планируют попытаться пойти на Николаев, чтобы замедлить продвижение украинских военнослужащих на южном направлении. Для этого на Херсонщину стягивается большое количество военной техники.

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