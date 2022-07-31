Ударили по школе, детсаду, домам: в Никополе всю ночь гремели взрывы (фото)

Повреждено очень много зданий, а также линия газо- и водоснабжения

Всю ночь на воскресенье, 31 июля, слушали обстрелы не только жители Николаева, но и Никополя в Днепропетровской области, — туда за ночь оккупанты выпустили около 50 снарядов из РСЗО "Град". Также под обстрел попала Зеленодольская община в Криворожском районе.

Об этом утром проинформировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что около 50 снарядов из "Градов" выпустили по жилым районам Никополя, уничтожен один жилой дом, десятки повреждены, в частности, есть разрушения в семи многоэтажках. Также задело школу, детсад, городские здания.

Также в Никополе попало под удар агропредприятие, уничтожены два автобуса, еще до десяти повреждены.

Из строя вышли линии водоснабжения и газопровод, специалисты уже работают над восстановлением их работы.

Кроме "Градов", еще утром нанесли удар по Никополю двумя ракетами, — последствия этого обстрела еще только устанавливают.

В целом за ночь известно об одном пострадавшем 67-летнем мужчине в Никополе.

Помимо прочего, из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину под Кривым Рогом, там обошлось без пострадавших.

Резниченко также показал фото последствий обстрелов:

Как сообщал "Телеграф", россия увеличила число военных кораблей в Черном море, — это может указывать на скорое усиление ракетных обстрелов.