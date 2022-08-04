60 снарядов по Никополю: россияне массированно обстреляли Днепропетровщину (фото)

Обстрел области ведется из реактивных систем залпового огня

Николаев, Харьков и Никополь Днепропетровской области — украинские города, которые от российских ракет и снарядов страдают ежедневно. Ночь на 4 августа исключением не стала. Всего по Днепропетровщине удар пришелся по двум районам области — Никопольскому и Криворожскому.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в жилые кварталы Никополя оккупанты целились из РСЗО "Град" выпустив около 60 снарядов. Один дом полностью разрушен, еще почти полсотни — получили повреждения, как и часть хозпостроек.

В двух частных домах "прилеты" закончились пожарами. Предварительно — пострадавших нет. Оккупанты своими обстрелами нанесли ущерб строениям и технике трех местных предприятий, более чем десяти авто и 104 солнечным панелям. Объектом атаки стали линии электропередач — больше трех тысяч людей остались без света. Повреждены системы снабжения газом и водой.

Оккупанты обстреляли Никополь ночью

В районе - много разрушений частных домов

Часть жилых зданий - повреждена

В Криворожском районе оккупанты использовали РСЗО "Ураган"при обстреле Широковской и Карповской громад. В Широком частично разрушен и загорелся дом, повреждены жилая и хозпостройки. Ранение в ногу получила 44-летняя женщина, после оказания помощи она проходит лечение дома. В Карповской громаде враг попал между селами.

Оккупанты разрушают имущество укранцев

Жители подвергаются обстрелам почти каждую ночь

Последствия прилета ночью

Накануне обстрелу в Днепропетровской области также подвергся Марганец Никопольского района — по нему гатили ночью из РСЗО. А в конце июля Николаев обстреляли сильнее всего за все время вторжения. Под ударами отели, школы, спорткомплексы.