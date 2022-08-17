Пойдут ли россияне в наступление? В ВСУ прокомментировали побег оккупантов из Херсона

Российские захватчики понимают всю серьезность ситуации, поэтому стараются спасти собственные "шкуры"

На временно оккупированной Херсонщине среди оккупантов царит весьма понятная паника — солдат и мелких офицеров оставляют на прежних позициях, пока высшее руководство подразделений пытается побыстрее убраться подальше от областного центра. Это свидетельствует о том, что командование операцией и уж тем более проведение полноценного наступления не столь важно для захватчиков, как сохранение своей жизни.

Такое мнение прозвучало от руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк во время телемарафона, передает "Телеграф". Специалистка подчеркнула, что подобное пугливое поведение россиян также подтверждает результативность ударов по основным логистических цепочках оккупантов, включая мосты.

По ее словам, большинство высокопоставленных военных начальников армии рф на Херсонщине понимают — ВСУ весьма "красноречиво" бьют по основным маршрутам перемещения российских военных. Это свидетельствует о том, что перевозить тяжелую боевую технику и подтягивать любые другие резервы будет очень сложно.

При этом все наступление на Херсонщине все же возможно, учитывая современные условия ведения боя и управления. Так, россиянами могут использовать вариант с дистанционным управлением подразделениями.

"Но то, что их не настолько интересует результативность этой операции, а сохранность своих жизней, то это очевидно", — резюмировала Наталья Гуменюк.

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При этом военный эксперт Сергей Грабский призывает украинцев не радоваться слишком досрочно, ведь оккупанты могут не просто убегать в панике от дальнобойного оружия ВСУ. Вполне вероятно, что их попытки спрятаться на противоположном берегу Днепра свидетельствуют о переходе армии рф к глухой обороне на юге.

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