Под Донецком произошла очередная "бавовна": боеприпасы детонировали полночи (видео)

Из-за взрывов снарядов пострадали дома по всему городу

После весьма результативных взрывов на территории Крымского полуострова ВСУ вновь продолжили "охотиться" на российские склады с боеприпасами в оккупированной Донецкой области. В ночь на 18 августа один из таких взлетел на воздух в городе Амвросиевка неподалеку от Донецка. Звуки разрывающихся снарядов нарушали спокойствие местных жителей на протяжении еще несколько часов, едва ли не до рассвета.

Информацию о детонации склада сообщили в Telegram-канале "Типичный Донецк". То, что "бавовна" произошла на вражеском складе с боекомплектом подтвердил и блогер под ником doNetchanyn.

Отмечается, что уничтоженный военный объект армии рф был весьма крупным. Детонация началась где-то после трех часов ночи и не стихала еще весьма долго.

Такое зарево виднелось над складом с боеприпасами в Амвросиевке

На это указывает и интенсивность взрывов, которые раздавались в Амвросиевке. Из-за мощных взрывных волн пострадали многие местные дома — в них просто повышибало окна, причем в некоторых местах даже металлопластиковые.

Видео, которые публикуют местные жители, хорошо демонстрируют, зачем еще в начале полномасштабной войны украинцев предупреждали о необходимости заклеивать окна. Напомним, это уберегает от осколков стекла, которые могут разлететься при взрыве.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что накануне стало известно о гибели на оккупированном Донбассе известной российской пропаганадистки земфиры сулеймановой. Судя по всему, женщина подорвалась на мине при попытке снять очередной репортаж.