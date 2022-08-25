Рушат логистику оккупантов: ВСУ в День Независимости ударили по важным мостам на Херсонщине (видео)

Украинцы, конечно, ждали к празднику салют по Крымскому мосту, но пока радуются и другим разрушенным переправам

Не успел толком улечься дым от удара по Антоновскому мосту на Херсонщине, который произошел несколько дней назад, как украинские военные порадовали новыми успешными огневыми операциями в регионе. По информации сразу нескольких источников, две наиболее важных в области переправы — уже упомянутый Антоновский, а также Каховский мосты — были атакованы в День Независимости Украины. Наши защитники делают все возможное, чтобы отрезать оккупантам доступ к поставкам нового вооружения.

Детали сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные оперативного командования "Юг", "Суспільне Херсон" и Telegram-канал "Х-ый Херсон". Один "прилет" официально подтвержден украинскими военными, второй — очевидцами происходящего из числа местных жителей.

Стоит отметить, что накануне ВСУ были больше сосредоточены на защите мирного населения от вражеских ракет, коих было выпущено весьма большое количество. При этом на южном направлении все равно активно работала наша авиация, благодаря чему было нанесено четыре удара по сосредоточию вражеских солдат, а также техники и оружия на Херсонщине. Удары пришлись на Бериславский район, в том числе — на средства ПВО в Новой Каховке.

Немаловажным является сам факт очередного удара по мосту на Каховской ГЭС. Эта переправа является одной из наиболее важных для россиян, ведь помимо Антоновского моста связывает Херсон с противоположным берегом Днепра. Благодаря Каховскому мосту россияне осуществляют подвоз оружия, личного состава и других грузов, важных для ведения боев. Результаты попадания пока неизвестны, разведка работает над получением информации.

Мосты отмечены красными крестиками

Этот удар, к слову, вероятней всего был нанесен днем. А вот ночью местные жители прислушивались к канонаде взрывов рядом с Антоновским мостом. Предположительно, ВСУ снова выступили в роли "реставраторов" для переправы. Надеемся, что вскоре появятся и фото повреждений моста.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой все же будет судьба Крымского моста. О ней подробно высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.

А советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, какое оружие нужно, чтобы поразить переправу, соединяющую украинский Крым с россией.