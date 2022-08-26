Воровство россиян в Украине вышло на новый уровень: министр показал видео

Оккупанты выдают построенное Украиной здание за свое

В пятницу, 26 августа, на 184-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россияне украли в Новой Каховке целое здание Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).

Об этом на своем telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также опубликовал видео, на котором оккупанты хвастаются, как "строили" так называемый "Центр для быстрой интеграции в рф". Примечательно, что оккупанты не убрали со стен часть айдентики "Дія.Центрів".

"Российские пропагандисты показали видео, где коллаборант кичится, как они "строили" Центр для быстрой интеграции в рф. Интересно, что россиянам даже не пришло в голову снять со стен часть айдентики "Дія.Центрів". Оккупанты отобрали у 60 тысяч украинцев возможность получать госсервис быстро, удобно и человечно. Но это ненадолго. Уверен, что скоро над ЦНАПом в Новой Каховке будет сине-желтый флаг. Как и в других временно оккупированных городах Украины", — написал министр.

Добавим, что 18 августа в Новой Каховке захватчикам устроили "феерический вечер", а днем ранее ВСУ разнесли военную базу россиян в этом городе. Сообщается, что оккупанты потеряли десятки единиц техники.