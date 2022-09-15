Бердянск ждет ВСУ: россияне кошмарят мирное население и задействуют авиацию (фото и видео)

Оккупанты пытаются искоренить в Бердянске все украинское, но движение сопротивления сильно, как никогда

Курортный Бердянск Запорожской области пробыл в российской оккупации свыше 140 дней. Это не сломило местных жителей: они отслеживают передвижение вражеской авиации и смиренно переносят любые обыски, устраиваемые захватчиками в их квартирах. Тем временем часть коллаборантов начинает постепенно осознавать серьезность ситуации и, "сматывая удочки", бежит на территорию рф.

Больше деталей о происходящем в Бердянске расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс pro.berdiansk2, где регулярно появляются новые данные о жизни в регионе. Очень часто в профиле появляются снимки с берега моря, где украинцы всячески намекают на то, что заждались прихода ВСУ и хотят снова домой, в Украину.

Местные оригинальным способом зовут в гости украинских бойцов

Бердянск - это Украина!

Однако пока украинские защитники все еще не добрались до курортного города, приходится мириться с ситуацией, которая контролируется захватчиками. В последние недели над Бердянском часто кружит чужая авиация. В основном используются вертолеты, которыми, как утверждают оккупационные "власти" города, наносятся удары по позициям ВСУ на Запорожском направлении. Также нередко здесь замечают и российские истребители, которые пролетают на экстремально низкой высоте над городскими зданиями.

Из-за возросшего партизанского движения, что проявляются в сине-желтых листовках, развешанных по всему городу, россияне ужесточили личные проверки.

Партизаны Бердянска не дремлют

Работая по адресам, полученным от коллаборантов, они заявляются в дома и квартиры, перерывая там все вверх дном. Они говорят с жителями Бердянска, расспрашивают об имеющихся родственниках, а также фотографируют документы.

Нередко в городе пропадает связь — это связывают с попытками психологического давления со стороны оккупантов. Невозможность узнать о происходящем на "большой земле" очень часто разочаровывает и ударяет по общему состоянию боевого духа.

Однако стоит отметить, что страдают не только украинцы, волна недовольства зреет и среди коллаборантов, согласившихся на сотрудничество с армией рф. Так, на днях были зафиксированы первые случаи бегства полицейских-предателей из Приморска на территорию россии. Самые мелкие сошки пытаются пробраться в Крым, а оттуда — в россию, чтобы иметь хотя бы частичную защиту из-за своих предыдущих действий.

Впрочем, россияне пускают к себе далеко не всех. Это лишний раз доказывает, что предателей не любит никто — их лишь используют, но никаких плюсов такая деятельность по итогу не приносит.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с ценами на продукты и другие товары в оккупированном Мелитополе, который тоже заждался украинских военных.

Также мы писали, что в украинском Крыму начала бушевать непогода, срывая все планы оккупантам на отдых.