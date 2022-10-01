Готовят химическую атаку? оккупанты на линии фронта разместили таинственные баллоны (видео)

Пока точно неизвестно, где именно была обнаружена "растяжка"

На территории одного из направлений, где продолжаются ожесточенные бои с оккупационной армией россии, заметили десятки баллонов зеленоватого цвета с неизвестным содержимым внутри. Согласно предположениям, в этих емкостях захватчики могли разместить какое-то ядовитое вещество вроде хлора или аммиака, чтобы нанести химический удар по скоплению украинских защитников. Однако мнения комментаторов по этому поводу разделились.

Видео и фото, на которых ясно видно большое количество баллонов, размещенных оккупантами по линии фронта, на своей странице в соцсети в субботу, 1 октября, обнародовал председатель Единого Союза Патриотов Украины Валентин Манько, призвав украинцев поделиться своими предположениями того, что именно может содержаться в этих баллонах.

В комментариях под публикацией мнения украинцев разделились. Некоторые предполагают, что контейнеры могут быть заполнены каким-либо химическим веществом типа хлора или аммиака, чтобы в дальнейшем взорвать их цепью фугасного разряда, отравив окружающую территорию и призывающие "арту" быть крайне осторожными в этом направлении. Другие же сходятся во мнении, что эти емкости оккупанты могли разместить для устрашения, чтобы украинские Вооруженные силы приостановили наступление на эти территории.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Изюмском направлении оккупационная российская армия прибегла к применению химического оружия. По мнению советника руководителя ОП, у пострадавших зафиксированы проблемы с дыханием, покраснение глаз и некоторые другие симптомы, которые характерны именно для химиоружия, однако отметил, что это лишь его предположение.