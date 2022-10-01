На Харьковщине россияне ударили по автоколонне с мирными людьми: много погибших

Захватчики продолжают варварски обстреливать гражданских

В субботу, 1 октября, на 220 день полномасштабного вторжения рф стало известно, что оккупанты обстреляли гражданскую колонну автомобилей в Купянском районе (Харьковская область).

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своем telegram-канале. Предварительно погибли 20 человек.

"В Купянском районе была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями, где находились гражданские. По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются. Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", — написал Синегубов.

Напомним, подобный обстрел автоколонны произошел 30 сентября. Россияне 16 ракетами ударили по Запорожью. Прилет был в район, где формировалась автоколонна гражданских. В результате обстрела было убито 30 человек и ранено 88 человек. В полиции назвали действия российской армии "целенаправленным массовым убийством".

Отметим, масштабы военных преступлений россиян на Харьковщине превзошли Бучу.