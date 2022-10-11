Ранен ребенок: в Крыму оккупанты случайно выстрелили из танка

Повреждены по меньшей мере два дома

На фоне успешного наступления украинской армии и уничтожения техники оккупантов россияне все чаще используют устаревшее оружие, которое снимают с консервации и свозят на ремонт. Таким образом, достаточно ожидаемой оказалась ситуация в Крыму — в селе Новостепное захватчики ремонтировали танк и случайно из него выстрелили.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Как отмечается, снаряд пролетел 8 км и попал в стену частного дома. В результате пострадала 11-летняя девочка.

"Во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд попал в дом, расположенный на улице Садовой в Джанкое. В этот момент там была 11-летняя Диана — девочка получила рваную рану предплечья и была госпитализирована", — говорится в сообщениях СМИ.

Перед этим СМИ поступала информация о взрыве в этой местности. Было известно, что было повреждено минимум два дома.

Как сообщал "Телеграф" ранее, источник в Пентагоне рассказал, что Соединенные Штаты верят в деоккупацию Крыма украинскими вооруженными силами. Это может произойти на фоне успешного пришествия в восточных и южных областях.

Кроме того, россияне свозят подержанную технику для борьбы с наступлением ВСУ. В Крыму появились танки произведенные в СССР 50 лет назад.