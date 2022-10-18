По Николаеву нанесли ракетный удар: есть разрушения и жертва (фото)

Разбор завалов продолжается, погибших может быть больше

Ночь на вторник, 18 октября, ознаменовалась для Николаева очередным обстрелом, — в этот раз российские ракеты ударили по энергетической инфраструктуре и разрушили дом. Известно минимум об одном погибшем.

Об этом утром проинформировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отмечается, что обстрел произошел около двух часов ночи, — после этого Николаев остался без электричества. Стоит заметить, что экстренные службы оперативно устранили все неполадки и смогли уже к 06:20 утра полностью восстановить электроснабжение.

Кроме того, в результате удара был разрушен цветочный рынок, — к счастью, там никого не было.

Но также обвалился двухэтажный жилой дом, и там уже без жертв не обошлось. Известно минимум об одном погибшем мужчине, спасатели проводят разбор завалов, — под ними может быть еще кто-то.

Как видно на фото с места событий, масштабы разрушений значительные:

Как сообщал "Телеграф", также утром 18 октября российские военные нанесли удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине.