В Ирпене суд третий год затягивает рассмотрение гражданского дела о наследстве: что известно

Сообщники скандально известного Михаила "Мони" Маймана пытаются через суд завладеть имуществом, которое осталось Инне Хетманчик по наследству после смерти ее мужа

Ирпенский городской суд Киевской области под председательством судьи Юлии Кравчук в очередной раз отложил рассмотрение гражданского дела о наследстве.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на реестр судебных дел.

Как известно, сообщники скандально известного Михаила "Мони" Маймана, которого уже неоднократно задерживали правоохранители, судятся с Инной Хетманчик.

Акция протеста под Ирпенским городским судом

Цель, по ее словам, – завладеть имуществом, которое ей осталось по наследству после смерти ее мужа.

Дело продолжается уже третий год и постоянно затягивается. Председательствует по этому делу судья Юлия Кравчук, назначенная на должность в 2020 году, а до этого работала помощницей судьи Киевского апелляционного суда.

Инна Хетманчик уже третий год не может получить наследство из-за затягивания судов

Так 1 ноября Инне Хетманчик сообщили через работника суда, что дело переносится на 4 месяца, а именно на 27 февраля 2023 года.

Из-за постоянных переносов и затягивания дела, Инна Хетманчик вынуждена была обратиться за помощью в правозащитные и общественные организации, которые провели акцию протеста под Ирпенским городским судом.

В поддержку Инны Хетманчик выступили правозащитные организации

26 октября в Дарницком суде столицы слушалось еще одно дело, очень похожее на нынешнее. Светлана Геллер, которая по утверждению Инны Хетманчик, входит в состав ОПГ, которую возглавляет "ветеран" Михаил Майман (Помогайбо) незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана – Богдана Помогайбо) часть дома, принадлежавшего покойному мужу Инны Хетманчик. Сейчас ожидается решение суда по этому делу.

Акция протеста под Ирпенским городским судом

Акция протеста под Ирпенским городским судом

Михаил Майман стал скандально известным после службы в батальоне "Архангела Михаилы в составе которого он якобы участвовал в битве за Киев. На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие.