Украина объявила о начале эвакуации сразу из двух областей: кого касается

Государство планирует взять на себя все расходы, связанные с переселением граждан

Несмотря на возвращение отдельных благ цивилизации на деоккупированные южные территории, Украина начинает процесс эвакуации жителей Херсонщины и Николаевщины. Речь о тех, кто выразит желание провести зиму вдали от дома в целях безопасности или же в связи с отсутствием отопления в приближающиеся морозы.

Об этом стало известно из выступления вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, передает "Укринформ". Как отметила политик, эвакуация является сугубо добровольной и будет профинансирована государством. То есть желающие выехать люди не потратят на это ни копейки.

"Речь о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное", — подчеркнула Верещук.

Она считает, что оптимально будет предложить каждому, кто захочет эвакуироваться, воспользоваться такой возможностью. Прежде всего будет организовываться выезд через Николаев и Кривой Рог. Людей будут переселять в западные регионы Украины.

Ирина Верещук также добавила, что украинские власти имеют деньги на подобный процесс, а также опыт и понимание, как должно быть организовано подобное переселение.

Во время брифинга также по теме выступал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который подтвердил: в освобожденных городах и селах уже ведутся списки людей, которые высказались за эвакуацию. Николаев уже создал транзитный пункт, где украинцы смогут прожить до недели, прежде чем поехать дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что об эвакуации также ранее говорили и муниципальные власти Киевщины. Жителей региона, в том числе столицы, просят подыскать себе альтернативное жилье — на случай очередного блекаута, который может остановить все системы на долгие недели.