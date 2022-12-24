Лекарства из разбитых аптек собирали в одеяло: врач из Мариуполя вспомнила ужасы оккупации

Люди приходили за помощью в гардеробную филармонию — именно там долгие недели жила врач

Разбитый россиянами Мариуполь еще долго будет отзываться болью для многих украинцев. Среди них — и врач Ирина Дагаева, которая в начале полномасштабного вторжения видела ужасы оккупации своими глазами. Вместе с дочерью и маленькими внучками они жили в филармонии, где медицинская работница выполняла то, что умеет лучше всего, помогала людям.

В разговоре с "Телеграфом" Дагаева вспоминает, что под регулярными российскими обстрелами было очень тяжело. Это касалось как физической опасности, так и психологического состояния. К тому же были проблемы с едой, водой, товарами гигиены и, конечно же, лекарствами.

В филармонии, которую многие мариупольцы выбрали себе в качестве "крепости", Ирина Дагаева оказалась единственным медиком.

"Чтобы оказывать помощь людям, мне нужны были медикаменты, которых не было, — делится воспоминаниями женщина. — Филармония — это совсем не то место, где могут быть какие-то лекарства. А людей прибывало все больше…"

Большинство пациентов жаловались врачу на совершенно разное: у кого-то было кровотечение, кто-то температурил, а кому-то ужасно не хватало дозы инсулина. Именно поэтому Ирина Дагаева вместе с двумя помощниками-мужчинами бегали по разбитым улицам Мариуполя в поисках лекарств. Брать их приходилось в разбомбленных аптеках.

"Мы заходили через разбитые витрины и брали все, что видели, — признается она. — Складывали все это в одеяло, которое использовали в качестве мешка. Во время второго такого рейда нам, можно сказать, повезло — мы наткнулись на разбитый медицинский центр, и я смогла взять там шприцы, хирургические инструменты, шовный материал… Это было очень вовремя, потому что раненых поступало все больше… Пока шли по городу с этим одеялом с лекарством, несколько раз приходилось падать на землю — попадали под обстрел, но, к счастью, не пострадали".

Своеобразный медкабинет женщина организовала в гардеробной филармонии. Там же вместе с родными и жила. Труднее всего, говорит, было после 18:00, когда наступал комендантский час — было желательно не включать даже фонарики. Однако пациенты все равно нуждались в уходе, поэтому приходилось рисковать.

Полное интервью с Дагаевой можете прочитать на сайте "Телеграфа": Врач из Мариуполя: "Младенцев из разбомбленного роддома кормила смесью, которую нашли в руинах"