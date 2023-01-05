"Мого сына не вернуть, но..." Отец погибшего бойца ВСУ поразил трогательным поступком

Украинцы всегда находят, ради кого и чего стоит сражаться с врагом

Пока россияне с легкостью меняют своих погибших детей-солдатов на новенькие "Лады", украинцы успевают пережить свою трагедию и трансформировать боль во что-то полезное для страны. Как, например, Василий Габрусь из Львовщины, чей 36-летний сын Василий отдал жизнь за Украину в одной из самых горячих точек Донбасса. Большое горе не помешало украинцу продолжить помогать армии и совершить поступок, который расстрогал даже военных.

Как сообщают во Львовском областном ТЦК и СП, вскоре после смерти сына Габрусь-старший презентовал ВСУ три новых автомобиля. Свои действия мужчина объясняет очень просто — хочет помочь уцелеть как можно большему количеству наших бойцов.

"Если не смог уберечь сына, то сохраню жизнь другим защитникам", — говорит он, подчеркивая, что украинцы всегда имеют, за кого бороться на всех фронтах и во всех смыслах.

Габрус-старший с презентованными им автомобилями для военных

Стоит добавить, что Степану Габрусю из городка Сколе Львовской области было 36 лет. Он служил стрелком-снайпером в одном из подразделений ВСУ и благодаря своей специальности спас не одного сослуживца от смерти. К сожалению, военного не стало еще в апреле 2022 года во время боев в одной из самых горячих точек на востоке Украины.

Степан Габрусь

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за день до Нового года под Бахмутом погиб 21-летний Владислав Вакуленко. Он служил в "Азове", а по просьбе матери вернуться домой ответил, что не может оставить собратьев на поле боя самих.

Также мы сообщали о смерти сразу двух военнослужащих в Херсонской области — братьев Виктора и Константина Кравченко, которые во время полномасштабного вторжения ушли на фронт добровольцами.