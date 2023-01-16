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Супермаркета как не бывало: Донецк с утра серьезно обстреляли (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Калининский районе Донецка попал под обстрел
Калининский районе Донецка попал под обстрел

Судя по всему, без пострадавших не обошлось

Утром в понедельник, 16 января, от обстрелов пострадало не только Запорожье, но и Донецк, — повреждения очень серьезные, разрушен супермаркет и аптека.

Местные каналы публикуют фото и видео с места событий. Судя по кадрам, обстреляли проспект Ильича в Калининском районе Донецка, есть пострадавшие.

Сообщается, что разрушен супермаркет "Авоська" и аптека на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом. На кадрах с места событий видно табличку с адресом проспект Ильича 82.

Место прилета на Ильича в Калининском районе сегодня на карте Донецка
Место прилета на карте Донецка

На фото видно, что разрушения очень серьезные, от здания супермаркета практически ничего не осталось, повреждены автомобили, есть пострадавшие люди.

Супермаркет Авоська разрушен на Ильича в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела Донецка сегодня утром 16.01.2023
Супермаркет Авоська разрушен на Ильича в Калининском районе Донецка
Супермаркет Авоська разрушен на Ильича в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела Донецка сегодня утром 16.01.2023
Последствия обстрела Донецка сегодня утром 16.01.2023
Последствия обстрела Донецка сегодня утром 16.01.2023

Оккупационные "власти" Донецка во всем традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины и утверждают, что это был обстрел из РСЗО, однако, что там произошло на самом деле, — неизвестно. Российские войска уже множество раз отличались обстрелами подконтрольных территорий с целью дискредитации ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", 14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре, и российские пропагандисты заявили, будто бы причиной трагедии стала работа средств ПВО Украины.

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#Донецк #Обстрел