Супермаркета как не бывало: Донецк с утра серьезно обстреляли (фото)

Судя по всему, без пострадавших не обошлось

Утром в понедельник, 16 января, от обстрелов пострадало не только Запорожье, но и Донецк, — повреждения очень серьезные, разрушен супермаркет и аптека.

Местные каналы публикуют фото и видео с места событий. Судя по кадрам, обстреляли проспект Ильича в Калининском районе Донецка, есть пострадавшие.

Сообщается, что разрушен супермаркет "Авоська" и аптека на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом. На кадрах с места событий видно табличку с адресом проспект Ильича 82.

Место прилета на карте Донецка

На фото видно, что разрушения очень серьезные, от здания супермаркета практически ничего не осталось, повреждены автомобили, есть пострадавшие люди.

Оккупационные "власти" Донецка во всем традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины и утверждают, что это был обстрел из РСЗО, однако, что там произошло на самом деле, — неизвестно. Российские войска уже множество раз отличались обстрелами подконтрольных территорий с целью дискредитации ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", 14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре, и российские пропагандисты заявили, будто бы причиной трагедии стала работа средств ПВО Украины.