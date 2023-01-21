Укр

"Трехсотых" очень много: на какие крайности идут россияне, чтобы лечить раненых

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Российские солдаты
Российские солдаты. Фото Иллюстративное фото

Оккупанты отбирают уже не только больницы

Украинские военные ежедневно наносят ущерб оккупантам — в подсчетах Генштаба ВСУ ликвидированных врагов насчитывается по семь сотен ежедневно. Но часть врагов не ликвидируется, а получает ранение — точное количество сосчитать трудно. На его размер указывает то, что в Херсонской области оккупанты начали переоборудовать под медучреждения детские садики.

Согласно данным Генштаба ВСУ, там развернули полевые госпитали. В центральных больницах ситуация не лучше — в Нижних Сирогозах заменили всех врачей и лечат только оккупантов. В Каланчаке тоже заменили медперсонал — завезли из Крыма. А больницу местным жителям посещать запретили.

Врачей на оккупированных территориях ставят перед выбором — либо российский паспорт иметь, либо увольняться. Так, на днях на станции скорой помощи в Мелитополе появилось объявление о том, что у паспорта нет — подать документы на получение.

С другой стороны Украины о недоликвидированных оккупантах также известно. Около трех сотен из них лечится только в хирургическом отделении городской больницы в Старобельске на Луганщине. Российские оккупанты не считают количество своих погибших и раненых — они стремятся к победе любой ценой.

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#Россия #Потери