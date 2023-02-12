Враг отступил, получив на орехи: Гайдай рассказал об успехах ВСУ в Луганской области (карта)

Враг пытается получить преимущество за счет количества живой силы, но даже это ему не удается

Попытки россиян совершить прорыв в Донецкой и Луганщине оборачиваются огромными потерями для вражеской армии. Только за последние несколько дней их попытка штурма в направлении Кременной обернулась серьезными проблемами и необходимостью отступать подальше в тыл. Как говорит глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют все направления на востоке, давая серьезный отпор оккупантам.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, отчитываясь о ситуации в области. Также чиновник добавил, что серьезные бои идут вблизи Белогоровки. Здесь враг использует разнообразную технику – от артиллерии и танков до авиации. Кременское направление же является одним из самых горячих.

"Враг там понес значительные потери и немного оттянулся ради пополнения, — говорит Сергей Гайдай. — Пытался идти колонной техники, но благодаря точности ВСУ россияне отступили".

Кременная и Белогоровка на карте

При этом, по его словам, россияне кое-чему учатся — в частности, взаимодействовать с некоторой новой техникой, имеющейся на вооружении у украинских военных. Впрочем, самая частая тактика врага — это попытка превзойти противника с помощью живой силы. В частности, это больше видно по Соледару и Бахмуту, где россияне потеряли десятки тысяч солдат, даже не считая количество трупов.

Стоит отметить, что именно такую огромную цену потерь и предусматривает россии политолог Андрей Пионтковский. Он утверждает, что "горой трупов" обернется для кремля попытка нового масштабного наступления в Украине.

Также "Телеграф" сообщал, какие проблемы могут ожидать кафиров во время наступления. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.