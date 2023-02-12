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Враг отступил, получив на орехи: Гайдай рассказал об успехах ВСУ в Луганской области (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Гайдай напоминает, что россияне все еще используют тактику "выжженной земли"
Гайдай напоминает, что россияне все еще используют тактику "выжженной земли". Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг пытается получить преимущество за счет количества живой силы, но даже это ему не удается

Попытки россиян совершить прорыв в Донецкой и Луганщине оборачиваются огромными потерями для вражеской армии. Только за последние несколько дней их попытка штурма в направлении Кременной обернулась серьезными проблемами и необходимостью отступать подальше в тыл. Как говорит глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют все направления на востоке, давая серьезный отпор оккупантам.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, отчитываясь о ситуации в области. Также чиновник добавил, что серьезные бои идут вблизи Белогоровки. Здесь враг использует разнообразную технику – от артиллерии и танков до авиации. Кременское направление же является одним из самых горячих.

"Враг там понес значительные потери и немного оттянулся ради пополнения, — говорит Сергей Гайдай. — Пытался идти колонной техники, но благодаря точности ВСУ россияне отступили".

Бои в Луганской области сегодня, карта
Кременная и Белогоровка на карте

При этом, по его словам, россияне кое-чему учатся — в частности, взаимодействовать с некоторой новой техникой, имеющейся на вооружении у украинских военных. Впрочем, самая частая тактика врага — это попытка превзойти противника с помощью живой силы. В частности, это больше видно по Соледару и Бахмуту, где россияне потеряли десятки тысяч солдат, даже не считая количество трупов.

Стоит отметить, что именно такую огромную цену потерь и предусматривает россии политолог Андрей Пионтковский. Он утверждает, что "горой трупов" обернется для кремля попытка нового масштабного наступления в Украине.

Также "Телеграф" сообщал, какие проблемы могут ожидать кафиров во время наступления. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги:
#Луганская область #Донбасс #Бои #Сергей Гайдай #Кременная