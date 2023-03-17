Свет могут выключать в нескольких областях Украины: кому следует иметь в виду

9 марта рф осуществила очередной массированный обстрел мирных украинских городов

В последний рабочий день недели, 17 марта, украинская энергосистема продолжает работать без ограничений. Однако из-за плановых ремонтов, отключения электричества все же внедрили в двух областях нашей страны — Киевской и Житомирской. Именно эти области больше всего пострадали в результате последнего обстрела со стороны вражеской россии.

Как сегодня сообщил пресс-центр Минэнерго, ссылаясь на слова министра энергетики Германа Галущенко, по состоянию на сегодняшний день генерация имеет необходимые объемы мощности для того, чтобы обеспечить имеющиеся потребности потребителей, проживающих в большинстве регионов страны.

В то же время, ремонты до сих пор продолжаются на объектах высоковольтных сетей в Киевской области и в столице, а также на Житомирщине, наиболее пострадавших из-за последнего массированного обстрела 9 марта. В частности, в этих областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Также добавим, что временные отключения света на протяжении сегодняшних суток вероятны и в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, отметив, что проблема заключается в повреждении сетей, для восстановления которых требуется определенное время.

"В случае перегрузки возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут происходить согласно стабилизационным почасовым графикам отключений", — заявили в компании.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представители компании Yasno объяснили, почему раньше времени выключают электроэнергию во время массированных обстрелов со стороны страны-агрессора.