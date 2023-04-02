"Объект номер шесть": Данилов предложил переименовать Севастополь

Переименование города станет одним из двенадцати шагов по окончательному освобождению Крымского полуострова из-под оккупации

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в Ахтиар. Фактически это будет возвращение городу исторического названия, что станет очередным шагом для восстановления справедливости после деоккупации города. Кстати, захватчики на полуострове уже активно готовятся к возможному приходу ВСУ, перерыв пляжи для установки "оборонительных сооружений".

Об изменении названия Севастополя Данилов написал на собственной Facebook-странице, рассуждая о 12 шагах, которые понадобятся для деоккупации Крыма. В целом чиновник утверждает, что это позволит убрать от города призрак кремлевской идеологии по поводу "славных подвигов дедов".

"Учитывая место и роль в идеологии раши*ма, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый "город русской славы" ("слава" которого, в частности, состоит в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в "Объект №6". Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар", — отметил Данилов.

Севастополь на карте

Подчеркнем, что название Ахтиар Севастополь носил дважды — в 1783-1784 и 1797-1826 годах.

Также он добавил, что после деоккупации в Крыму обязательно будет возведен памятник под особым для украинцев названием "русский военный корабль идёт на**й". Этот проект, по словам секретаря СНБО, будет вынесен на общественное обсуждение. Вариант, который предлагает сам Данилов – установить объект на пьедестале памятника затопленным кораблям в Севастополе.

Детальнее о всей концепции освобождения Крыма можно прочитать на "Телеграфе": Для деоккупации Крыма должны быть предприняты 12 шагов — Алексей Данилов

Также мы сообщали о том, как линии обороны российских военных в Крыму смотрятся из космоса. В сети поделились весьма наглядными спутниковыми снимками.

Кроме этого, "Телеграф" рассказывал, что жителей оккупированного полуострова регулярно ужасают радио-сообщения о необходимости эвакуироваться.