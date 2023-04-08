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С воронками от снарядов и очередями за водой: чем живет прифронтовая Донетчина (фоторепортаж)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Несмотря на регулярные обстрелы на Донбассе продолжает теплиться жизнь Новость обновлена 08 апреля 2023, 07:31
Несмотря на регулярные обстрелы на Донбассе продолжает теплиться жизнь. Фото Коллаж "Телеграфа"

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сегодня выглядят населенные пункты на Бахмутском направлении

Бахмут, который россияне методически уничтожают последние семь месяцев, стал для украинцев синонимом несокрушимости и выносливости. Демонстрируют эти два качества и некоторые гражданские граждане, которые остаются в ближайших населенных пунктах, несмотря на регулярные обстрелы и угрозу жизни. Кому-то некуда ехать, кто-то остается дома по другим причинам. Но жизнь все равно продолжается, чтобы там не задумывали оккупанты.

Как именно строят свое настоящее местные жители, увидел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Последние несколько дней он находится на Бахмутском направлении, фиксируя результаты военных преступлений российской армии и общаясь с жителями Донбасса. Далльше покажем, какой же для него на этот раз стала Донетчина.

В сам Бахмут, как известно, журналистов сейчас пока не пускают. Однако ближайшие города и деревни все еще доступны для визитов. Этим регулярно пользуются не только украинские военные, проверяющие, в порядке ли гражданские, но и волонтеры. Встреча с этими уважаемыми людьми здесь всегда часть праздника — ведь она значит, что и свеженький хлеб привезут, и питьевую воду доставят.

Бахмут и район сегодня, фото
Свежий хлеб в Донецкой области всегда ждут

Последняя под Бахмутом — почти постоянно в дефиците. Люди могут получить в одни руки не более 20 литров: такое ограничение ввели, чтобы как можно больше людей получили возможность получить желаемое.

Бахмут и район сегодня, фото
В "водной" очереди всегда немало людей
Бахмут и район сегодня, фото
Пить хочется всем
Бахмут и район сегодня, фото
"Не больше 20 литров в одни руки!"

Нередко полученную воду приходится почти сразу и использовать. Зачастую жители объединяются, готовя еду сразу на несколько семей. Для этого используют импровизированные кирпичные плиты, устанавливаемые в собственных дворах. О комфорте и удобстве здесь речь не идет, иногда приходится готовить даже под угрозой вражеского огня.

Бахмут и район сегодня, фото
Полевые кухни — новая реальность украинцев
Бахмут и район сегодня, фото
Мировые светила кулинарии были бы в ужасе, увидев такую "кухню". А украинцы живут и выживают
Бахмут и район сегодня, фото
Условия непростые, но люди приспосабливаются

Пока же волонтеры объезжают округу, им на пути встречается немало уничтоженной вражеской техники. Она так и остается у дороги немым свидетелем (и одновременно памятником) российской агрессии.

Бахмут и район сегодня, фото
Вражеской технике можно сказать "па-па!"
Бахмут и район сегодня, фото
Военные за всем следят

Также о близости "горячей точки" фронта свидетельствуют и регулярные прилеты в ближайших к Бахмуту населенных пунктах. Огромные воронки от снарядов здесь уже привычное дело. Но они портят дороги и инфраструктуру, а иногда оставляют жителей нормальной возможности выбраться даже из собственного подворья.

Бахмут и район сегодня, фото
Вот так россияне "упорядочивают" украинский ландшафт
Бахмут и район сегодня, фото
Иногда ракеты прилетают непосредственно в здания
Бахмут и район сегодня, фото
Воронки создают дополнительные прорывы труб, из-за чего земля превращается в настоящее месиво

Многие свидетельства о постоянных обстрелах "собирают" и другие здания. Разбитые вдребезги или только с фанерой вместо стекла в окнах — они также остаются напоминанием об опасности "русского мира", который находится где-то рядом.

Бахмут и район сегодня, фото
Без пожара здесь не обошлось
Бахмут и район сегодня, фото
Когда-то дом, теперь — груда кирпича
Бахмут и район сегодня, фото
Фанера – новый тренд вместо стеклопакетов на Бахмутском направлении
Бахмут и район сегодня, фото
А кое-где и фанера не спасает, к сожалению

При этом люди остаются полны энтузиазма. Нередко речь заходит даже о ликвидации последствий обстрела: вывозится мусор, убираются сломанные ветки и т.д.

Бахмут и район сегодня, фото
Засиживаться не приходится
Бахмут и район сегодня, фото
Украинцы не забывают привести в порядок двор даже близко к фронту. Пасха же скоро!

За этим всем нередко наблюдают украинские защитники, частые гости ближайших к Бахмуту населенных пунктов. Они охотно общаются с местным населением, а те обычно относятся к ним как к родным.

Бахмут и район сегодня, фото
Как еще солдата можно поблагодарить за службу, как не объятиями?
Бахмут и район сегодня, фото
Военные нередко приезжают, чтобы проверить гражданское население
Бахмут и район сегодня, фото
Даже здание знает, что все будет Украина :)
Бахмут и район сегодня, фото
Не обделяют вниманием и четырехлапых жителей Донбасса

Не помешает война и другому аспекту жизни — подготовке к грядущим праздникам. Пасха на носу, а значит, на фронте уже появляются первые пасочки. Ими также щедро делятся с военными, напоминая о необходимости улыбаться и продолжать борьбу.

Бахмут и район сегодня, фото
Вот такие презенты получают военные
Бахмут и район сегодня, фото
Пасхальное настроение уже пришло на Донбасс

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раньше мы рассказывали, чему оборона Бахмута станет уникальной страницей в мировой истории и чему украинцы могут научить другие страны.

Также мы показывали недавний репортаж из-под Бахмута. Нашему корреспонденту удалось несколько часов пробыть вместе с военными, чтобы показать, в каких условиях они продолжают сдерживать врага.

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#Донецкая область #Донбасс #Фото #Бахмут