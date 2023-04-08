С воронками от снарядов и очередями за водой: чем живет прифронтовая Донетчина (фоторепортаж)

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сегодня выглядят населенные пункты на Бахмутском направлении

Бахмут, который россияне методически уничтожают последние семь месяцев, стал для украинцев синонимом несокрушимости и выносливости. Демонстрируют эти два качества и некоторые гражданские граждане, которые остаются в ближайших населенных пунктах, несмотря на регулярные обстрелы и угрозу жизни. Кому-то некуда ехать, кто-то остается дома по другим причинам. Но жизнь все равно продолжается, чтобы там не задумывали оккупанты.

Как именно строят свое настоящее местные жители, увидел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Последние несколько дней он находится на Бахмутском направлении, фиксируя результаты военных преступлений российской армии и общаясь с жителями Донбасса. Далльше покажем, какой же для него на этот раз стала Донетчина.

В сам Бахмут, как известно, журналистов сейчас пока не пускают. Однако ближайшие города и деревни все еще доступны для визитов. Этим регулярно пользуются не только украинские военные, проверяющие, в порядке ли гражданские, но и волонтеры. Встреча с этими уважаемыми людьми здесь всегда часть праздника — ведь она значит, что и свеженький хлеб привезут, и питьевую воду доставят.

Свежий хлеб в Донецкой области всегда ждут

Последняя под Бахмутом — почти постоянно в дефиците. Люди могут получить в одни руки не более 20 литров: такое ограничение ввели, чтобы как можно больше людей получили возможность получить желаемое.

В "водной" очереди всегда немало людей

Пить хочется всем

"Не больше 20 литров в одни руки!"

Нередко полученную воду приходится почти сразу и использовать. Зачастую жители объединяются, готовя еду сразу на несколько семей. Для этого используют импровизированные кирпичные плиты, устанавливаемые в собственных дворах. О комфорте и удобстве здесь речь не идет, иногда приходится готовить даже под угрозой вражеского огня.

Полевые кухни — новая реальность украинцев

Мировые светила кулинарии были бы в ужасе, увидев такую "кухню". А украинцы живут и выживают

Условия непростые, но люди приспосабливаются

Пока же волонтеры объезжают округу, им на пути встречается немало уничтоженной вражеской техники. Она так и остается у дороги немым свидетелем (и одновременно памятником) российской агрессии.

Вражеской технике можно сказать "па-па!"

Военные за всем следят

Также о близости "горячей точки" фронта свидетельствуют и регулярные прилеты в ближайших к Бахмуту населенных пунктах. Огромные воронки от снарядов здесь уже привычное дело. Но они портят дороги и инфраструктуру, а иногда оставляют жителей нормальной возможности выбраться даже из собственного подворья.

Вот так россияне "упорядочивают" украинский ландшафт

Иногда ракеты прилетают непосредственно в здания

Воронки создают дополнительные прорывы труб, из-за чего земля превращается в настоящее месиво

Многие свидетельства о постоянных обстрелах "собирают" и другие здания. Разбитые вдребезги или только с фанерой вместо стекла в окнах — они также остаются напоминанием об опасности "русского мира", который находится где-то рядом.

Без пожара здесь не обошлось

Когда-то дом, теперь — груда кирпича

Фанера – новый тренд вместо стеклопакетов на Бахмутском направлении

А кое-где и фанера не спасает, к сожалению

При этом люди остаются полны энтузиазма. Нередко речь заходит даже о ликвидации последствий обстрела: вывозится мусор, убираются сломанные ветки и т.д.

Засиживаться не приходится

Украинцы не забывают привести в порядок двор даже близко к фронту. Пасха же скоро!

За этим всем нередко наблюдают украинские защитники, частые гости ближайших к Бахмуту населенных пунктов. Они охотно общаются с местным населением, а те обычно относятся к ним как к родным.

Как еще солдата можно поблагодарить за службу, как не объятиями?

Военные нередко приезжают, чтобы проверить гражданское население

Даже здание знает, что все будет Украина :)

Не обделяют вниманием и четырехлапых жителей Донбасса

Не помешает война и другому аспекту жизни — подготовке к грядущим праздникам. Пасха на носу, а значит, на фронте уже появляются первые пасочки. Ими также щедро делятся с военными, напоминая о необходимости улыбаться и продолжать борьбу.

Вот такие презенты получают военные

Пасхальное настроение уже пришло на Донбасс

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раньше мы рассказывали, чему оборона Бахмута станет уникальной страницей в мировой истории и чему украинцы могут научить другие страны.

Также мы показывали недавний репортаж из-под Бахмута. Нашему корреспонденту удалось несколько часов пробыть вместе с военными, чтобы показать, в каких условиях они продолжают сдерживать врага.