С воронками от снарядов и очередями за водой: чем живет прифронтовая Донетчина (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 526
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сегодня выглядят населенные пункты на Бахмутском направлении
Бахмут, который россияне методически уничтожают последние семь месяцев, стал для украинцев синонимом несокрушимости и выносливости. Демонстрируют эти два качества и некоторые гражданские граждане, которые остаются в ближайших населенных пунктах, несмотря на регулярные обстрелы и угрозу жизни. Кому-то некуда ехать, кто-то остается дома по другим причинам. Но жизнь все равно продолжается, чтобы там не задумывали оккупанты.
Как именно строят свое настоящее местные жители, увидел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Последние несколько дней он находится на Бахмутском направлении, фиксируя результаты военных преступлений российской армии и общаясь с жителями Донбасса. Далльше покажем, какой же для него на этот раз стала Донетчина.
В сам Бахмут, как известно, журналистов сейчас пока не пускают. Однако ближайшие города и деревни все еще доступны для визитов. Этим регулярно пользуются не только украинские военные, проверяющие, в порядке ли гражданские, но и волонтеры. Встреча с этими уважаемыми людьми здесь всегда часть праздника — ведь она значит, что и свеженький хлеб привезут, и питьевую воду доставят.
Последняя под Бахмутом — почти постоянно в дефиците. Люди могут получить в одни руки не более 20 литров: такое ограничение ввели, чтобы как можно больше людей получили возможность получить желаемое.
Нередко полученную воду приходится почти сразу и использовать. Зачастую жители объединяются, готовя еду сразу на несколько семей. Для этого используют импровизированные кирпичные плиты, устанавливаемые в собственных дворах. О комфорте и удобстве здесь речь не идет, иногда приходится готовить даже под угрозой вражеского огня.
Пока же волонтеры объезжают округу, им на пути встречается немало уничтоженной вражеской техники. Она так и остается у дороги немым свидетелем (и одновременно памятником) российской агрессии.
Также о близости "горячей точки" фронта свидетельствуют и регулярные прилеты в ближайших к Бахмуту населенных пунктах. Огромные воронки от снарядов здесь уже привычное дело. Но они портят дороги и инфраструктуру, а иногда оставляют жителей нормальной возможности выбраться даже из собственного подворья.
Многие свидетельства о постоянных обстрелах "собирают" и другие здания. Разбитые вдребезги или только с фанерой вместо стекла в окнах — они также остаются напоминанием об опасности "русского мира", который находится где-то рядом.
При этом люди остаются полны энтузиазма. Нередко речь заходит даже о ликвидации последствий обстрела: вывозится мусор, убираются сломанные ветки и т.д.
За этим всем нередко наблюдают украинские защитники, частые гости ближайших к Бахмуту населенных пунктов. Они охотно общаются с местным населением, а те обычно относятся к ним как к родным.
Не помешает война и другому аспекту жизни — подготовке к грядущим праздникам. Пасха на носу, а значит, на фронте уже появляются первые пасочки. Ими также щедро делятся с военными, напоминая о необходимости улыбаться и продолжать борьбу.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раньше мы рассказывали, чему оборона Бахмута станет уникальной страницей в мировой истории и чему украинцы могут научить другие страны.
Также мы показывали недавний репортаж из-под Бахмута. Нашему корреспонденту удалось несколько часов пробыть вместе с военными, чтобы показать, в каких условиях они продолжают сдерживать врага.