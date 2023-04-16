Кровавый террор на Пасху: на Николаевщине российский обстрел унес жизни двух подростков

Враг не чуждался обстреливать жилые дома в праздник

Российские оккупанты в ночь на Пасху ударили по Николаевщине. Обстреляли Снегиревскую громаду. Есть жертвы.

О трагедии сообщил глава ОВА Виталий Ким. Обстрел произошел в 2:20 16 апреля. Обстрел повредил жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. В одном из населенных пунктов общины унес жизни двух подростков 2005 года рождения.

Предварительно обстрел велся из зенитно-ракетной системы С-300. Глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта рассказал, что двое погибших жили в селе Павловка.

Павловка — небольшая деревня рядом со Снегиревкой

В самой Снегиревке из-за обстрелов никто не пострадал, однако есть разрушения. Повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. В результате ночных обстрелов также частично у общины перебои с электроснабжением. Над его восстановлением работают специалисты.

Это не единственный российский обстрел пасхальной ночи. Обстреливали россияне и в Запорожской области. В областном центре "прилет" пришелся на зеленую зону, а в Камышевахе — прямо в церковь. Украинцев предупреждают о большей опасности на Пасху.