Начались проверки мостов в регионах: все критично, но хуже всего пока в Киеве

Комиссия по проверке мостовых сооружений приступила к осмотру мостов в регионах. В частности, эксперты установили, что ключевые мосты в Житомире и Ровно также находятся в критическом состоянии. При этом Киев продолжает оставаться "антилидером" по количеству аварийных и непригодных для передвижения мостов. Если в среднем по стране таких 10%, то в Киеве – 15%, сообщили в Мининфраструктуры.

В частности, эксперты "ГосдорНИИ" зафиксировали коррозию рабочей арматуры в пролетных строениях и ригелях на путепроводе в Житомире, который построили 66 лет назад, а последняя реконструкция состоялась в 1977 году. Стойки опор имеют продольные трещины, отслойку разрушенного бетона, оголенную и ржавую арматуру, говорится в сообщении.

Комиссия также проверила мост через реку Каменка. Он был построен в 1983 году. По словам экспертов, эксплуатационное содержание моста – на очень низком уровне. Металлические стойки русловых опор и балки пролетного строения нуждаются в очистке от ржавчины и покрытии их антикоррозионными красками. Береговые опоры имеют частичное разрушение бетонной поверхности, отмечают в ведомстве.

В критическом состоянии находится и один из важнейших мостов в Ровно, построенный еще в 1964 году. Наблюдается разрушение опор, ригелей, асфальтобетона, гидроизоляции тротуаров и швов, говорится в сообщении.

"Комиссия продолжает работать на мостах, которые имеют важное значение для логистики и мобильности населения. По сравнению с мостами в Киеве ситуация менее критическая, однако, техническое состояние объектов также вызывает немало вопросов. Акты по результатам обзора будут рассмотрены на заседании Комиссии для принятия соответствующих решений", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Все мосты, которые осмотрела Комиссия в Ровно и Житомире, находятся на балансе органов местного самоуправления. Их обязанность – ежегодно проводить обследование мостовых сооружений и поддерживать надлежащее эксплуатационное состояние. "Органы местного самоуправления очень часто ненадлежаще относятся к обследованию мостов и их эксплуатационному содержанию. Например, обследование путепровода в Житомире не проводилось ни разу. Мост в Ровно последний раз проверяли в 2017 году", — подчеркнул директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый.

В Мининфраструктуре напомнили, что, по меньшей мере, 10% мостов в стране находятся в нетрудоспособном состоянии. В Киеве процент аварийных мостов является критическим – 15% от общего количества. В частности, в аварийном состоянии – 2 столичных внеклассовых моста – мост Патона и мост Метро.

Комиссия по проверке мостовых сооружений создана во исполнение решения СНБО от 23 июня 2023 года. Ее возглавил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков. В состав Комиссии входят представители Минвосстановления, Министерства обороны, МВД, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Укртрансбезопасности, ГИАМ, ГСЧС, областной и Киевской городской военной администрации.