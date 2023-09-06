Температура еще будет держаться до +25 днем: когда в столице будет теплее всего

Киевляне готовятся к порывам умеренного свежего ветра, его максимальная скорость будет достигать 6-8 м/с

Резких перемен в погоде "небесная канцелярия" в город не принесет. Эта неделя началась преимущественно без дождей и, по прогнозам синоптиков, к 8 сентября будет солнечно.

Как сообщает Meteofor, только в один день будет дуть свежий ветер. Иногда он принесет с собой облачность.

В среду, 6 сентября, на небо утром и днем набегут тучи, но дождь не прогнозируется. Температура воздуха днем прогреется до +25 ° C. Ночью остынет до 14 теплых градусов. В середине недели ветер преимущественно умеренный, 7 м/с.

В четверг, 7 сентября, с ночи и до обеда также будет держаться облачная погода, но без осадков. Днем температура в городе поднимется до 23 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +18 ° C. Ветер к концу рабочих дней будет дуть свежий, максимальная скорость которого будет достигать 8 м/с.

В пятницу, 8 сентября, будет стабильно ясно. Горожане готовятся к минимальной дневной и ночной температуре с трех дней. Днем столбики термометров покажут +22 ° C, а ночью опустятся до 11 теплых градусов. В этот день ветер будет дуть преимущественно умеренный, 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину пришел Антициклон Olenka и принес с собой идеальную погоду.