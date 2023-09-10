Оккупанты на Донбассе убили двоих иностранных волонтеров, помогавших мирным жителям: подробности

Автомобиль получил прямое попадание из-за чего загорелся и перевернулся

В Донецкой области оккупанты обстреляли автомобиль иностранных волонтеров, которые занимались помощью мирным жителям в населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий.

Как сообщается на странице благотворительной организации Road to Relief, автомобиль волонтеров направлялся из Славянска в сторону Бахмута, чтобы узнать о потребностях мирных жителей в городе Ивановское, который на днях попал под обстрел.

Отмечается, что их автомобиль попал под обстрел россиян, когда те проезжали мимо Часового Яра. Машина получила прямое попадание, после чего перевернулась и загорелась.

В машине находились немецкий волонтер-медик Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, канадский волонтер Энтони "Тонко" Игнат и испанский волонтер и директор Road to Relief Эмма Игуаль.

"Рубен и Йохан получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но сейчас их состояние стабильно, они находятся в отдельных больницах вдали от места происшествия. Было подтверждено, что Тонко мертв, а его тело было обнаружено, текущий статус Эммы до сих пор неизвестен", — сообщила организация.

Позже Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что его ведомство получило устное подтверждение о том, что глава организации погибла во время обстрела.

Road to Relief занималась оценкой потребностей жителей пострадавших от российских обстрелов населенных пунктов. Усилиями команды многих из жителей смогли эвакуировать, а другим доставлена важная помощь. Всего организация продолжает работу в течении 1,5 года.

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