Местами будет 28°C: в каких областях Украины потеплеет сильнее всего (карта)

Таких областей всего три

Конец сентября в 2023 году ознаменуется в Украине сильным потеплением, — после дождей и похолодания в ряде областей столбики термометров уже поползли вверх, однако сильнее всего потеплеет 19-21 сентября.

В отдельных областях воздух прогреется до рекордных 28 градусов Цельсия. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

19 сентября теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях, где будет до 27 градусов Цельсия. В западных областях еще пройдут осадки.

Прогноз погоды в Украине на 19.09.2023

20 сентября до 27 градусов прогреется воздух и в Запорожской области, в то время как на Западе Украины температура временно упадет после дождей до в среднем 20-22 градусов Цельсия.

Прогноз погоды в Украине на 20.09.2023

21 сентября в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях ожидается до 28 градусов Цельсия. В Крыму, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ровенской и Волынской областях ожидается до 27 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21.09.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году в Украине ожидаются первые заморозки.