Температура упадет до 9 градусов: в нескольких областях Украины заметно похолодает
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В остальных областях будет тепло до +28 градусов
Конец сентября в 2023 году радует украинцев на удивление летней погодой, — но в нескольких областях все же скоро почувствуется осень.
Там температура воздуха ночью заметно упадет, и днем тоже будет прохладнее, чем в остальной части страны. Об этом говорят прогнозы "Укргидрометцентра" на ближайшее время.
23-24 сентября практически по всей стране царит тепло до 29 градусов Цельсия, и только западные области ожидают осадки, на фоне чего кратковременно похолодает. Ночная температура воздуха тоже ожидается в пределах от 12 до 19 градусов тепла.
25 сентября дожди прекратятся и в западных регионах ожидается 23-27 градусов тепла.
С 26 сентября в ряде областей заметно похолодает ночью, — речь о северных областях, Сумской, Черниговской, Волынской, Ровенской, где температура ночью может опуститься до рекордно низких 9 градусов Цельсия. В Харьковской, Полтавской, Киевской, Житомирской и Львовской областях может похолодать до 10 градусов. Днем в этих областях будет 22-25 градусов. Тем временем в остальных регионах ожидается до 28 градусов днем и до 17 градусов тепла ночью.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине могут быть первые заморозки.