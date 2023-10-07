Тульчинский "Отелло" с топором: убийцу двух людей приговорили к пожизненному в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мужчина приревновал свою партнершу к знакомому и не сдержался
Суд в Украине не скупится на наказание за тяжелые преступления, — ранее к пожизненному заключению приговорили насильника 8-летней девочки, теперь же пожизненное получил еще и мужчина, который жестоко убил из ревности сразу двух людей.
Такой трагедией закончилось застолье в Тульчинском районе Винницкой области, сообщает пресс-служба местного управления прокуратуры.
Отмечается, что 41-летний мужчина употреблял спиртные напитки вместе с сожительницей и знакомым, когда между ними началась ссора на почве ревности, и тот начал избивать противника и женщину деревянной рукояткой топора. Он бил по туловищам и головам так сильно, что оба погибли на месте событий.
Инцидент произошел еще в марте 2019 года, однако приговор вынесен только сейчас, — по статье об умышленном причинении смерти двух людей мужчину приговорили к пожизненному заключению.
"Прокурор во время судебных слушаний доказал умышленность действий мужчины и предоставил доказательства его виновности, с которыми согласился суд. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей", — говорится в сообщении.
Как сообщал "Телеграф", ранее на Львовщине мужчина на почве ревности убил любимую, которая была старше его на 16 лет.