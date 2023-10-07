Тульчинский "Отелло" с топором: убийцу двух людей приговорили к пожизненному в Украине

Мужчина приревновал свою партнершу к знакомому и не сдержался

Суд в Украине не скупится на наказание за тяжелые преступления, — ранее к пожизненному заключению приговорили насильника 8-летней девочки, теперь же пожизненное получил еще и мужчина, который жестоко убил из ревности сразу двух людей.

Такой трагедией закончилось застолье в Тульчинском районе Винницкой области, сообщает пресс-служба местного управления прокуратуры.

Отмечается, что 41-летний мужчина употреблял спиртные напитки вместе с сожительницей и знакомым, когда между ними началась ссора на почве ревности, и тот начал избивать противника и женщину деревянной рукояткой топора. Он бил по туловищам и головам так сильно, что оба погибли на месте событий.

Инцидент произошел еще в марте 2019 года, однако приговор вынесен только сейчас, — по статье об умышленном причинении смерти двух людей мужчину приговорили к пожизненному заключению.

"Прокурор во время судебных слушаний доказал умышленность действий мужчины и предоставил доказательства его виновности, с которыми согласился суд. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Львовщине мужчина на почве ревности убил любимую, которая была старше его на 16 лет.