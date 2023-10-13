Последнее дыхание лета: в Украине потеплеет до 24°C, но очень ненадолго
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Сразу за этой волной тепла придет холод
После сильного похолодания и первых заморозков осень решила побаловать украинцев и хорошей погодой напоследок, — и в ряде областей воздух прогреется выше 20 градусов Цельсия.
Однако есть и неприятный момент: потепление это продлится недолго, и порадует не всех украинцев. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.
В пятницу, 13 октября, температура воздуха в Украине не превысит отметки в 20 градусов Цельсия, при этом теплее всего будет в южных и юго-западных областях.
В субботу, 14 октября, будет день пикового потепления, когда стоит каждому успеть насладиться теплом, — возможно, это будет последний теплый день года. Средняя температура по стране будет на уровне в 21 градус, а в Одесской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях воздух может прогреться до рекордных 24 градусов.
С воскресенья, 15 октября, температура воздуха начнет резко падать.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, ждут ли украинцев магнитные бури в октябре.