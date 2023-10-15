На Одесчине пенсионер потерял жену из-за ДТП, и может теперь еще и сесть за это в тюрьму

Невнимательность стоила мужчине супруги, и может забрать еще и годы жизни

В Одесской области семейная пара угодила в аварию, в результате которой скончалась женщина, а мужчину теперь могут приговорить к тюремному заключению.

Следствие считает, что он виновен в ДТП и гибели своей жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что инцидент случился на трассе Одесса-Рени у села Спасское Татарбунарской общины. 75-летний мужчина на Mazda выезжал со второстепенной дороги на трассу, но не дал приоритет грузовику, из-за чего произошло столкновение. Следствие потом установило, что оба водителя были трезвыми. К тому же, они не пострадали.

А 69-летняя супруга водителя-нарушителя получила травмы грудной клетки, переломы ребер, ушибы, разрывы внутренних органов и была госпитализирована. Через три дня она умерла в больнице.

Удар пришелся на пассажирское место

Против ее мужа открыли дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок в 3-8 лет с возможностью лишения права управлять транспортными средствами.

Как сообщал "Телеграф", ранее блогер в Киеве грубо нарушила ПДД во время комендантского часа и отделалась смешным наказанием.