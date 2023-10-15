У оккупантов проблемы: что сейчас происходит в боях за Авдеевку (карта)

Украинские оборонительные укрепления оказывают значительное препятствие продвижению врага

Российские оккупанты продолжают свои наступательные действия и имеют незначительный успех. Они пытаются использовать большее, чем обычно, количество бронетехники в текущих операциях.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW). По словам специалистов, несмотря на громкие заявления рф о якобы окончании контрнаступления ВСУ, российское информационное пространство остается разделенным относительно перспектив оккупантов и возможностей Украины.

Последние данные свидетельствуют о том, что войска рф немого продвинулись к северу и югу от Авдеевки. В то же время украинские оборонительные укрепления оказывают значительное препятствие. Также продвижение врага тормозят проблемы с медицинским обеспечением.

В то же время так называемые российские военкоры продолжали распространять информацию о якобы окончании украинского контрнаступления. Однако по наблюдению аналитиков, контрнаступательные операции на востоке и юге Украины продолжаются. 14 октября украинским защитника удалось продвинуться на Запад от Донецка.

Карта - War Mapper

Карта - War Mapper

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала российского наступления в районе Авдеевки украинские воины нанесли удар по мосту на трассе Горловка-Ясиноватая в Донецкой области. Он являлся важным для оккупантов.